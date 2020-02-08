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08 Şubat 2020, Cumartesi
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MAÇ SONUCU | 0-2

MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 0-2 Trabzonspor

'in 21. haftasında 'ne konuk olan , rakibini ikinci yarıda Sosa ve Nwakaeme'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Puanını 41'e yükselten ve son 6 maçta 5. galibiyetini alan bordo-mavililer Sivas'ı averajla geride bırakıp liderliğe yükseldi.

'de geçtiğimiz hafta 'yi devirerek şampiyonluk yolunda dev bir adım atan , 21. haftada konuk olduğu 'ni de 2-0 mağlup etti.

Puanını 41'e yükselten ve son 6 maçta 5. galibiyetini alan bordo-mavililer averajla Sivas'ı geride bırakıp liderliğe yükseldi. Başkent ekibi ise 21 puanda kaldı.

Ev sahibi Gençlerbirliği'nin daha üstüm oynadığı ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci devrede baskısını artıran Fırtınası 79. dakikada VAR uyarısıyla verilen penaltı sonrası kaptan Sosa'nın golüyle öne geçti.

83. dakikada sahneye çıkan Nwakaeme farkı ikiye çıkarıp Trabzonspor'u rahatlattı.

Maçın uzatma anlarında girdiği ikili mücadele sonrası rakibi Baiano'yu iten Sörloth, hakemin VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü.

  1. 8.2.2020
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