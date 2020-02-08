CANLI | Gençlerbirliği - Trabzonspor
Süper Lig'in formda takımı Trabzonspor, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer, zorlu deplasmanda kazanarak yoluna emin adımlarla devam etmek isterken, 8 senelik deplasman galibiyeti hasretini dindirmenin peşinde. Öte yandan Karadeniz ekibi, şampiyonluk yolundaki bu kritik virajı kayıpsız atlatarak lider Sivasspor'a bir adım daha yaklaşmak istiyor. Gençlerbirliği - Trabzonspor mücadelesini haberimizden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, 21. haftada Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada bordo mavililer, alacağı 3 puanla lider Sivasspor'a yaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Gençlerbirliği - Trabzonspor mücadelesini haberimizden takip edebilirsiniz.
CANLI ANLATIM
İLK 11'LER
GENÇLERBİRLİĞİ: NORDFELD, ERDEM, NORDFELDT, ERDEM, FLAVIO, TOURE, HALİL, BAIANO, YASİN, SESSEGNON, CANDEIAS, NADİR, SEFA
TRABZONSPOR: UĞURCAN, PEREIRA, HÜSEYiN, CAMPI, NOVAK, MIKEL, SOSA, GUILHERME, NDIAYE, NWAKAEME, SÖRLOTH
SOSA VAR 5 İSİM YOK
Bordo-mavili takımda sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz dışında dün idmanda hafif sakatlık geçiren kaleci Erce Kardeşler, Ekuban ve yeni transfer Messias da bugün kadroda yok. Hafif sakatlığı olan ve Erzurumspor kupa maçında dinlendirilen kaptan kaptan Jose Sosa ise sahaya çıkacak. Forvet Ekuban ve stoper Messias'ın yabancı kontenjanı nedeniyle kadroya alınmadığı dile getirildi.
İKİ TAKIM DA KAYBETMİYOR
İki takımın bugün yapacakları müsabaka öncesi Trabzonspor'un dış ve Gençlerbirliği'nin iç sahadaki son 5 maçlık performansları dikkat çekiyor. Bordo-mavili takım deplasmanda 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Başkent ekibi de sahasında son 5 haftada 3 galibiyet 2 beraberlik aldı.
- 8.2.2020
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan Shane Larkin'e milli takım forması hediye etti
- Fenerbahçe Divan Kurulu'nda görülmemiş olay! Yerleri yumrukladı...
- "Lucescu'nun Beşiktaş'a gelmesi Sergen'i rahatsız eder"
- Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: Malatya başkanı ile konuşan TFF yöneticisi kim?
- Ender Bilgin: Emre Akbaba milli takım için bir kazanım
-
O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
CANLI | Gençlerbirliği - Trabzonspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.