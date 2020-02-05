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05 Şubat 2020, Çarşamba
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Nwakaeme golle dönüş yaptı

Nwakaeme golle dönüş yaptı

'un yıldızı , cezası nedeniyle F.Bahçe maçında yoktu.

'un yıldızı , kırmızı kart cezası nedeniyle F.Bahçe maçında yoktu. Dün 11'e dönüş yaptı. Yine mükemmel oynadı. Ndiaye'nin asistinde nefis bir vuruşla meşin yuvarlağı 90'a yollayıp golünü attı.

  1. 5.2.2020
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