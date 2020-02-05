Nwakaeme golle dönüş yaptı

Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme, kırmızı kart cezası nedeniyle F.Bahçe maçında yoktu. Dün 11'e dönüş yaptı. Yine mükemmel oynadı. Ndiaye'nin asistinde nefis bir vuruşla meşin yuvarlağı 90'a yollayıp golünü attı.