Hüseyin Çimşir: Önemli bir zafer
Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, “Hem iyi futbol hem de farklı galibiyetle kupayı çok istediğimizi gösterdik” dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, BB Erzurumspor'u farklı bir skorla mağlup ederek kupayı da çok istediklerini kanıtladıklarını ifade etti. Çimşir, "Trabzonspor olarak iki cephede de sonuna kadar gitmeyi hedefledik. Rakibimiz, Beşiktaş'ı eleyerek çeyrek finale yükselen güçlü bir ekip, biz de bu bilinçle sahaya çıktık" dedi. Çimşir, "Her iki yarıda da etkili bir oyun ortaya koyduk. Sadece Süper Lig şampiyonluğunu değil, Ziraat Türkiye Kupası'nı almayı da çok istediğimizi göstermiş olduk" ifadelerini kullandı.
- 5.2.2020
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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