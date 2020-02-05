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05 Şubat 2020, Çarşamba
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Hüseyin Çimşir: Önemli bir zafer

Hüseyin Çimşir: Önemli bir zafer

, “Hem iyi futbol hem de farklı galibiyetle kupayı çok istediğimizi gösterdik” dedi.

Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, BB Erzurumspor'u farklı bir skorla mağlup ederek kupayı da çok istediklerini kanıtladıklarını ifade etti. Çimşir, "Trabzonspor olarak iki cephede de sonuna kadar gitmeyi hedefledik. Rakibimiz, 'ı eleyerek çeyrek finale yükselen güçlü bir ekip, biz de bu bilinçle sahaya çıktık" dedi. Çimşir, "Her iki yarıda da etkili bir oyun ortaya koyduk. Sadece şampiyonluğunu değil, 'nı almayı da çok istediğimizi göstermiş olduk" ifadelerini kullandı.

  1. 5.2.2020
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