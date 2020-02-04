Trabzonspor Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler  - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
04 Şubat 2020, Salı
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Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Trabzonspor Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 20. haftasında şampiyonluk yolundaki ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yolunda emin adımlarla ilerleyen , bu kez gözünü 'na dikti. Bordo mavililer, yükselen formuyla dikkat çeken Sörloth, Sosa, Guilherme gibi yıldızlarıyla evinde avantajlı skoru yakalamak istiyor. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında 'u ağırlayacak Trabzonspor'da taraftarlar maçın saatini, yayıncısını ve muhtemel 11'lerini merak ediyor. İşte Trabzonspor - BB Erzurumspor karşılaşmasına dair bilmeniz gereken tüm detaylar...

, son olarak Süper Lig'in 20. haftasında, evinde Fenerbahçe'yi mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaşmıştı. Bordo mavililer, Süper Lig'in yanı sıra 'nda da zafer elde ederek taraftarına çifte kupayı hediye etmenin planlarını yapıyor. Yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile yoluna kayıpsız devam eden bordo mavililer, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında 'u konuk edecek.

TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor bu akşam kupada mücadele edecek. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maç A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları devam ediyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ligde son oynadıkları Fenerbahçe karşılaşmasının 11'inden farklı olarak kalede Uğurcan'ın yerine Erce'ye, savunmada Campi'nin yerine Hosseini'ye, orta sahada Ndiaye'nin yerine Guilherme'ye, sol kanatta Ekuban'ın yerine cezasını tamamlayan Nwakaeme'ye ve sağ kanatta da Yusuf'un yerine Sturridge'ye forma vermesi bekleniyor.

İŞTE TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Bordo-mavililerin bugün oynanacak Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor: Erce- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Mikel, Sosa, Guilherme, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth.

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz

TÜM MAÇLAR A SPOR'DA

Ziraa Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı A Spor'da yaşanacak. Çift maçlı eleminasyon sistemindeki turnuvada ilk sınavı Trabzonspor ile B.B Erzurumspor verirken A Spor tüm karşılaşmaları da canlı olarak yine ekranlara getirecek.

YARIN
14.30 GMG Kırklareli-Fenerbahçe Atilla Karaoğlan
20.30 A.Alanyaspor-Galatasaray Ali Şansalan

PERŞEMBE
20.30 Antalya-DG. Sivasspor Yaşar Kemal Uğurlu

Trabzonspor'da Sörloth fırtınası

  1. 04.02.2020
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