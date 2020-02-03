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03 Şubat 2020, Pazartesi
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'un Türkiye Kupası'ndaki rakibi BB Erzurumspor

Trabzonspor'un Türkiye Kupası'ndaki rakibi BB Erzurumspor

, ilk maçında yarın sahasında ağırlayacağı karşısında ikinci maç öncesi avantajlı skor elde etmek istiyor. Bordo-mavililerin oynayacağı bu mücadele öncesi kadroda birtakım değişiklikler bekleniyor.

Bu sezon 'nı müzesine getirmeyi hedefleyen , ilk maçında yarın sahasında 1'inci Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak 13 Şubat'ta Erzurum'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesi avantaj yakalamak istiyor. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

KADRODA DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile 'ın sakatlıkları devam ediyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ligde son oynadıkları karşılaşmasının 11'inden farklı olarak kalede Uğurcan'ın yerine Erce'ye, savunmada Campi'nin yerine Hosseini'ye, orta sahada Ndiaye'nin yerine Guilherme'ye, sol kanatta Ekuban'ın yerine cezasını tamamlayan Nwakaeme'ye ve sağ kanatta da Yusuf'un yerine Sturridge'ye forma vermesi bekleniyor.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmasındaki muhtemel 11'i şöyle: Erce- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Mikel, Sosa, Guilherme, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth.

Sakat: Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz

Cezalı: Yok

  1. 03.02.2020
  2. Güncelleme: 03.02.2020 11:26
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