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03 Şubat 2020, Pazartesi
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Obi Mikel açıkladı! Emre Belözoğlu...

Süper Lig'in 20. haftasında ve , tarihi maçta karşı karşıya geldi. Bordo mavililer, Sörloth ve Novak'ın golleriyle mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrılırken, maça ve Mikel arasındaki tartışma damga vurdu. Nijeryalı yıldız, maç sonrasında o anları anlatırken Emre Belözoğlu'nun kendisine küfürler savurduğunu açıkladı! İşte 'in Emre Belözoğlu ile yaşadığı o diyalog ve detaylar...

, Süper Lig'in 20. haftasında 'yi ağırladı. Mücadele, bordo mavililerin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.

Akyazı'da 3 puan kazanan Trabzonspor, lider Sivasspor'a bir adım daha yaklaşırken, maça Emre Belözoğlu ve Obi Mikel arasında yaşanan diyalog damga vurdu. Sarı lacivertli kaptanın Mikel'e yaptığı hakaretler maç sonrasında ortaya çıktı.

"BANA VE AİLEME KÜFÜR ETTİ"

John , yaptığı açıklamada Fenerbahçeli 'nun kendisine ve ailesine küfürler savurduğunu aktarırken, "Emre bana ve aileme küfür etti. Bunu kabullenmem mümkün değil." dediği öğrenildi.

MIKEL YAPTIRIM İSTİYOR!

Emre Belözoğlu'nun Mikel'e söylediği küfürler sonrasında sakinleşemeyen Nijeryalı yıldızın soyunma odasında sinirlerine hakim olamadığı ve bu konuda yetkililerin yaptırım uygulamasını istediği kaydedildi. Ayrıca Mikel'in, Trabzonspor yönetiminden yardım isteyeceği aktarıldı.

EMRE'NİN SİCİLİ KABARIK!

Öte yandan Emre Belözoğlu, daha önce Trabzonspor'un eski yıldızı Zokora'ya da ırkçı küfürler savurmuştu. Zokora, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Emre ile aramızda bir diyalog geçti. Burada özrünüze sığınarak söylüyorum. Kendisi bana 'pis zenci' diyerek hakaret etti. Bu kesinlikle kabul edebileceğim bir durum değil." demişti.

SOSYAL MEDYADA IRKÇILIK DEVAM ETTİ!

Edinilen bilgilere göre Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusuna rakip takım taraftarlarından sosyal medyadan gün boyu organize olarak ailesine ve kendisine küfürler edildiği ırkçı mesajların atıldığı öğrenildi. Trabzonspor'un başarılı futbolcusunun atılan mesajlar hakkında yasal işlem başlattıracağı gelen bilgiler arasında.

  1. 03.02.2020
  2. Güncelleme: 03.02.2020 12:17
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