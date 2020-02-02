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02 Şubat 2020, Pazar
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Yer gök bordo-mavi

Yer gök bordo-mavi

38 bin bordo-mavili taraftar, 90 dakika boyunca takıma müthiş bir destek verdi Atmosfer galibiyetle daha da ateşlendi. 3, taraftarı ise 10 puan aldı.

'da dün ta bir futbol karnavalı yaşandı. Trabzonsporlu taraftarlar, sadece Stadı'nı değil, tüm şehri hatta geceyi bordo-maviye boyadı. Karşılaşma öncesi satışa çıkarılan biletleri kısa sürede tüketen Trabzonlular, tribünlerin tamamını doldurup taraftarlık örneği sergiledi. taraftarlarının alınmadığı maçta misafir tribün bölümü de Trabzonsporlu taraftarlara açılırken, buranın da tamamen dolduğu görüldü. 33 bin kombine kartlı taraftarı bulunan bordo- mavililer, 41 bin 461 seyirci kapasiteli stadın tribünlerini güvenlik bölümleri haricinde doldurdu. Tam 38 bin taraftar, Fırtına'yı destekledi. Futbolseverler, ilk dakikada gelen golle şok olsa da ardından Sörloth ve Novak'ın sayılarıyla atmosfer daha da ateşlendi. , galibiyetle 3 puan alırken taraftarı da tribünde 10 puan aldı.

  1. 2.2.2020
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