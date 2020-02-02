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02 Şubat 2020, Pazar
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Ağaoğlu: Hakemi de yendik

Ağaoğlu: Hakemi de yendik

Başkanı Ağaoğlu’ndan sert eleştiriler: “Bu derbi şunu gösterdi; oynarsan hakemi de yenersin. Hakemi de geçtik. gereken bir ders vardı, bunu sahada vermiş olduk”

Başkan Ahmet Ağaoğlu önemli açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, "Derbi öncesi oluşturulan spekülasyonları herkes biliyor. Geçmiş yıllardaki senaryoların benzerini izledik son 3 haftadır. Taraftarımız çok olgundu, sahaya tek yabancı madde atılmadı. Hocamız ve oyuncularımızın alnından öpüyorum. Hakeme ayrı parantez açmak istiyorum. Bu maç şunu gösterdi. Oynarsanız hakemi de yenersiniz. Hakemi de yendik" diye konuştu.

AKYAZI'DA COŞTU

Ağaoğlu şöyle devam etti: "Şampiyonluk şarkıları için erken. Neden son saatte yaptık. Çok merak eden varsa söyleyeyim. 'da salı pazarı var. Hep akşam 5'te giderdik. 3 kilo şeftaliyi 1 kilo fiyatına alırdık. Hepsi izlediğimiz oyunculardı. İsabetli ve ekonomik transferler yaptık. Kadroyu daha güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz. Geçmemiz gereken maçı geçtik. gereken bir ders vardı, derbide oynayarak verdik."

  1. 2.2.2020
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