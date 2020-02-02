Ağaoğlu: Hakemi de yendik

Başkan Ahmet Ağaoğlu önemli açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, "Derbi öncesi oluşturulan spekülasyonları herkes biliyor. Geçmiş yıllardaki senaryoların benzerini izledik son 3 haftadır. Taraftarımız çok olgundu, sahaya tek yabancı madde atılmadı. Hocamız ve oyuncularımızın alnından öpüyorum. Hakeme ayrı parantez açmak istiyorum. Bu maç şunu gösterdi. Oynarsanız hakemi de yenersiniz. Hakemi de yendik" diye konuştu.

AKYAZI'DA COŞTU

Ağaoğlu şöyle devam etti: "Şampiyonluk şarkıları için erken. Neden son saatte transfer yaptık. Çok merak eden varsa söyleyeyim. İstanbul'da salı pazarı var. Hep akşam 5'te giderdik. 3 kilo şeftaliyi 1 kilo fiyatına alırdık. Hepsi izlediğimiz oyunculardı. İsabetli ve ekonomik transferler yaptık. Kadroyu daha güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz. Geçmemiz gereken maçı geçtik. Verilmesi gereken bir ders vardı, derbide oynayarak verdik."