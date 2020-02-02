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02 Şubat 2020, Pazar
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A Spor ve ’den bir ilk

A Spor ve Turkcell’den bir ilk

A Spor ve işbirliği ile Türk yayıncılık tarihinde bir ilk yaşandı. Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Turkcell'in altyapısı üzerinden 5G canlı televizyon yayını gerçekleşti.

A Spor ve işbirliği ile Türk yayıncılık tarihinde bir ilk yaşandı. Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Turkcell'in altyapısı üzerinden 5G canlı televizyon yayını gerçekleşti. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "5G hayatımızın hemen her alanına birçok yenilik getirecek. Bunun en önemli örneğini de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi yaşadık. Bu maç öncesi gerçekleştirilen 'nin ilk 5G canlı yayınıyla televizyon yayıncılığı açısından yepyeni bir dönem başladı. 5G'nin getirdiği yüksek teknolojiyi spor alanında da kullanarak futbolseverlerle buluşturmanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz" dedi.
  1. 2.2.2020
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