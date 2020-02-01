Yusuf için pasta kesildi
Fırtına, F.Bahçe derbisi hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanın bir bölümünü Başkan Ahmet Ağaoğlu ile Lille'e giden Yusuf Yazıcı da izledi.
Fırtına, F.Bahçe derbisi hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanın bir bölümünü Başkan Ahmet Ağaoğlu ile Lille'e giden Yusuf Yazıcı da izledi. Ağaoğlu ve oyuncular, idman sonrası eski takım arkadaşları Yusuf Yazıcı'nın doğum gününü kutladı.
- 1.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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