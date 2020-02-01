Yusuf için pasta kesildi

Fırtına, F.Bahçe derbisi hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanın bir bölümünü Başkan Ahmet Ağaoğlu ile Lille'e giden Yusuf Yazıcı da izledi. Ağaoğlu ve oyuncular, idman sonrası eski takım arkadaşları Yusuf Yazıcı'nın doğum gününü kutladı.