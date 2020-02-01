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01 Şubat 2020, Cumartesi
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Yusuf için pasta kesildi

Yusuf için pasta kesildi

, F.Bahçe derbisi hazırlıklarını tamamladı. bir bölümünü Başkan ile Lille'e giden da izledi.

, F.Bahçe derbisi hazırlıklarını tamamladı. bir bölümünü Başkan ile Lille'e giden da izledi. Ağaoğlu ve oyuncular, idman sonrası eski takım arkadaşları Yusuf Yazıcı'nın doğum gününü kutladı.

  1. 1.2.2020
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