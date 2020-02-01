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01 Şubat 2020, Cumartesi
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Cafer ’de

Cafer Sarıyer’de

 devi, transferin son gününde bombaları patlatırken, kadrosundan da futbolcu gönderdi.

devi, transferin son gününde bombaları patlatırken, kadrosundan da futbolcu gönderdi. Bordomavililer, Cafer Tosun'u sezon sonuna kadar kiralık olarak 2. Lig takımı 'e gönderdi.
  1. 1.2.2020
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