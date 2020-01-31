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31 Ocak 2020, Cuma
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Guilherme için açıklaması yaptı

Trabzonspor Guilherme için KAP açıklaması yaptı

, sezonun ilk yarısını 'da tamamlayan Brezilyalı futbolcu Guilherme'nin transferi konusunda görüşmelere başlandığını 'a bildirdi.

Kulübü, Brezilyalı futbolcu Guilherme Costa Marques'in transferi için görüşmelere başlanıldığını bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda () da yer alan açıklamada, "Portekiz'in GDSC Alvarenga Futbol Kulübünün profesyonel futbolcusu Guilherme Costa Marques'in kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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  1. 31.01.2020
  2. Güncelleme: 31.01.2020 17:47
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