Trabzonspor Guilherme için KAP açıklaması yaptı
Trabzonspor, sezonun ilk yarısını Yeni Malatyaspor'da tamamlayan Brezilyalı futbolcu Guilherme'nin transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor Kulübü, Brezilyalı futbolcu Guilherme Costa Marques'in transferi için görüşmelere başlanıldığını bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Portekiz'in GDSC Alvarenga Futbol Kulübünün profesyonel futbolcusu Guilherme Costa Marques'in kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
- 31.01.2020
- Güncelleme: 31.01.2020 17:47
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- Trabzonspor Guilherme için KAP açıklaması yaptı
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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