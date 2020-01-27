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27 Ocak 2020, Pazartesi
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'da : Operasyon var

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu: Operasyon var

Malatyaspor Başkanı bizi bununla itham ediyorsa bunu ispat etmek zorundadır. çıksın açıklasın. 1996’daki 2011’deki senaryonun aynısı uygulanıyor. Lanet olsun. 3 puan göçük altında kalan insandan daha mı değerli.

ekibinin başkanı , tarafından ertelenen - maçı üzerinden dönen ifadelere ateş püskürdü. A Spor'a bağlanan Ağaoğlu, Yeni Malatyaspor Başkanı ve kulübünün yaptığı açıklamaların zamanlamasına tepki gösterdi. Ağaoğlu "Yaklaşık 2 haftadır Trabzonspor üzerinden dönen operasyonlar var. Maç öncesi TFF tarafından arandım. Bizim maçı ertelemek istediklerini söylediler. Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile de görüştüm o da aynı görüşte olduğunu söyledi" dedi.

'AMAÇLARI BAŞKA'
Ahmet Ağaoğlu şöyle konuştu: "Biz yazılı bir açıklama yaptık. Futbol Federasyonu'ndan maçın ertelenmesi yönünde bir talebimiz olmadı. Adil Gevrek bizi bununla itham ediyorsa bunu da ispat etmek zorundadır. Konuyla alakası olmayan bir kulüp de çıkmış açıklama yapıyor. 1996 ve 2011'deki senaryonun aynısı uygulanmaya başlanmıştır. Biz bu senaryoya uymadığımız sürece hedeflerine ulaşamayacaklar. Trabzonspor korktu diye algı var. Biz neden korkalım. Biz çıkıp oynamaya hazırdık. Lanet olsun 3 puana göçük altında kalan insandan daha mı değerli."

MALATYA BİZİM CANIMIZ
"Malatya bizim canımız. Oraya gittik. Beş de yedik, galip de geldik. TFF bununla ilgili bir açıklama yapacaktır. TFF'nin kenara çekileceğini düşünmüyorum. Ülke gündemine bakın, şu gündeme bakın. Ben bugün bir kulüp başkanı olarak şu anda bu açıklamaları yapmaktan utanıyorum."

KÜÇÜK HESAP PEŞİNDELER
"Kart sınırında oyuncumuz varmış. Büyük takımlar böyle küçük hesapların peşinde olmamalı. Bu kadar aciz olunmamalı. Ben geçen sene bazı maçlara U21'nin kalecisi ve U17'nin stoperiyle oynadık. Ne çabuk unutuldu?"

  1. 27.1.2020
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