Trabzonspor'u hakem de durduramadı!

Fırtına, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 2-0 yendiği Yukatel Denizlispor'u penaltılarla eledi: 2-4. Normal süresi ve uzatmaları 2-0 Denizli'nin üstünlüğü ile biten maça hakem kararları damga vurdu. Ali Şansalan ve VAR'daki Abdulkadir Bitigen, Fırtına aleyhine inanılmaz hatalı kararlar verdi. Önce 48'de Muhammet, Sörloth'u biçti, Şansalan sadece sarı ile geçiştirip penaltı verdi.



MALATYA MAÇINDA YOK

90+5'te Lopes, ceza alanına yönelen Nwakaeme'yi bileğine vurarak indirdi. Şansalan yere düşen Nijeryalıya kendisini aldattığı gerekçesiyle sarı çıkardı. VAR'daki Bitigen de sessiz kaldı. Oysa stattan bile Lopes'in sarı gördüğü anons edildi. Sarının kendisine çıktığını gören Nwakaeme itiraz edince kırmızı gördü ve Malatya maçında yok. Bordo-mavili taraftarlar iki pozisyon için isyan etti.



ALİ YAZAR, ERCE BOZAR!

Denizli maçında skandal bir yönetim sergileyen hakem Ali Şansalan'a Trabzonspor resmi twitter hesabından ince bir mesaj gönderildi. Şansalan'ın tepki çeken kararları ve kaleci Erce'nin penaltı kurtarışlarına atfen "Ali yazar, Erce bozar" mesajı paylaşıldı.



'NOT'LA MÜDAHALE

Bordo-mavililerin teknik direktörü Hüseyin Çimşir dün Denizli maçında skor bir anda 2-0 olunca oyuna notla müdahale etti. Çimşir, kağıda yazdığı notu Serkan Asan'a, o da Ndiaye'ye verdi. Ndiaye notu okuduktan sonra takım arkadaşlarıyla paylaştı. Çimşir'in notunda Ndiaye'nin hücuma destek olmasını istediği ifade edildi.



TUR ATLADI AMA!

Öncelikle Mehmet Özdilek, Trabzonspor'u çok iyi analiz etmiş. Zaten bariz pozisyonları değerlendiremeyen Denizli'nin elenmesi şansa bağlı idi. Trabzonspor'un sahaya hatalı kadro ile çıktığını söyleyelim. Art arda yediği gollerden sonra kaçan penaltı Trabzonspor'un kupadan elenmesinin çanlarını çalıyordu. Neyse ki başka gol olmadı. Uzatmalarda da böyle devam etti. Penaltılara gelince Trabzonspor, kadrosundaki futbolcuların teknik üstünlüklerinin semerisini alarak turu geçti. Geçti ama hafta sonu oynayacağı Malatya maçının çok dikkatle analiz edilmesi, ona göre önlemler alınması şart. Hüseyin Çimşir'in bu maçtan hem psikolojik hem de teknik olarak alacağı çok dersler vardır. Yol yakın iken ikaz etmek isterim. Trabzonspor bu turu geçmiş ise kaleci Erce Kardeşler'in ortaya koyduğu performansı gözden kaçırmamak gerekir. İnanılmaz kurtarışlar yaptı.

mini yorum

Necmi PEREKLi