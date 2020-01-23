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23 Ocak 2020, Perşembe
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'da hedef kupa! İşte Denizlispor maçı 11'i

Trabzonspor'da hedef kupa! İşte Denizlispor maçı 11'i

10 yıllık kupa hasretini sonlandırmak isteyen , son 16 turunda ’ın rövanşında bugün deplasmanda ile karşılaşacak. İşte Denizlispor-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri...

Ziraat son 16 turunda 'ın rövanşında bugün deplasmanda ile karşılaşacak 'de tek hedef tur atlamak.

Sahasında oynadığı ilk maçı 2-0 kazanarak 'deki maç öncesi avantaj sağlayan bordo-mavililer, rövanş mücadelesi öncesi rahat bir durumda.

Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz, Ekuban, Sturridge ve Fıratcan'ın sakatlıkları bulunuyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in Trabzon'da oynanan ilk maçtaki 11'ine göre bugün kadroda bazı değişiklikler yapması bekleniyor.

PEREIRA 'DALYA' DİYECEK

2016-17 sezonunun devre arasında transfer edilen Joao Pereira, Yukatel Denizlispor karşılaşmasında forma giymesi durumunda bordo-mavili takımdaki 100'üncü maçına çıkacak. Bugüne kadar 99 karşılaşmada 3 gol ve 13 asistlik performans sergileyen 35 yaşındaki Portekizli sağ bek, bugün oynarsa 'dalya' diyecek.

10 YILLIK ÖZLEM

Ziraat Türkiye Kupası'nı 8 kez müzesine götüren ve en son 2009- 10 sezonunda bu sevinci yaşayan bordo-mavililer, 10 sezondur süren hasreti sonlandırmak istiyor. Son olarak Şanlıurfa'da oynanan final maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan Karadeniz devinin o günden bu yana bir daha yüzü gülmedi.

İŞTE YUKATEL DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

DENİZLİSPOR: Tolgahan, Lopes, Muhammet, Oğuz, Zeki, Murawski, Recep, Onazi, Olcay, Rodallega, Sacko.

TRABZONSPOR: Erce, Serkan, Hosseini, Campi, Kamil, Sosa, A. Parmak, Yusuf Sarı, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth.

  1. 23.1.2020
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