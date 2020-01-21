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21 Ocak 2020, Salı
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Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

, son 16 turu rövanşında 23 Ocak Perşembe günü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 'nde yapılan antrenmanda, pas ve şut çalışmalarının ardından son bölümde yarı sahada çift kale maç oynandı.

Sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, , Caleb Ekuban ile Fıratcan Üzüm antrenmanda yer almadı.

- BİLAL, İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

'un yeni transferi da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Çift kale maçta oynayan 24 yaşındaki futbolcu, daha sonra bireysel çalışmalarına devam etti.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla 'ye gidecek.

  1. 21.01.2020
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