Trabzonspor Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında 23 Ocak Perşembe günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, pas ve şut çalışmalarının ardından son bölümde yarı sahada çift kale maç oynandı.
Sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Daniel Sturridge, Caleb Ekuban ile Fıratcan Üzüm antrenmanda yer almadı.
- BİLAL, İLK ANTRENMANINA ÇIKTI
Trabzonspor'un yeni transferi Bilal Başacıkoğlu da takımla ilk antrenmanına çıktı.
Çift kale maçta oynayan 24 yaşındaki futbolcu, daha sonra bireysel çalışmalarına devam etti.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Denizli'ye gidecek.
- 21.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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