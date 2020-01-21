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21 Ocak 2020, Salı
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O sene bu sene

O sene bu sene

Ligde 'un 'yı 6-0 yediği maçın ardından yerel basın coştu. "Sen şampiyon olacaksın. O sene bu sene" yazdı. Taka "Trabzonspor rakiplerine gözdağı verdi" ifadelerini kullandı. nokta "Bu 'dan siz de nasibinizi alacaksınız" başlığı attı.

Ligde 'un 'yı 6-0 yediği maçın ardından yerel basın coştu. "Sen şampiyon olacaksın. O sene bu sene" yazdı. Taka "Trabzonspor rakiplerine gözdağı verdi" ifadelerini kullandı. nokta "Bu 'dan siz de nasibinizi alacaksınız" başlığı attı.

  1. 21.1.2020
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