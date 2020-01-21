Ligde Trabzonspor'un Kasımpaşa'yı 6-0 yediği maçın ardından yerel basın coştu. Günebakış "Sen şampiyon olacaksın. O sene bu sene" yazdı. Taka "Trabzonspor rakiplerine gözdağı verdi" ifadelerini kullandı. Son nokta "Bu Fırtına'dan siz de nasibinizi alacaksınız" başlığı attı.