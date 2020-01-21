O sene bu sene
Ligde Trabzonspor'un Kasımpaşa'yı 6-0 yediği maçın ardından yerel basın coştu. Günebakış "Sen şampiyon olacaksın. O sene bu sene" yazdı. Taka "Trabzonspor rakiplerine gözdağı verdi" ifadelerini kullandı. Son nokta "Bu Fırtına'dan siz de nasibinizi alacaksınız" başlığı attı.
Ligde Trabzonspor'un Kasımpaşa'yı 6-0 yediği maçın ardından yerel basın coştu. Günebakış "Sen şampiyon olacaksın. O sene bu sene" yazdı. Taka "Trabzonspor rakiplerine gözdağı verdi" ifadelerini kullandı. Son nokta "Bu Fırtına'dan siz de nasibinizi alacaksınız" başlığı attı.
- 21.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
O sene bu sene haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.