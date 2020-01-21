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21 Ocak 2020, Salı
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İdmana devam

İdmana devam

Bordo-mavililer,  zaferinin ardından ara vermeden Denizlispor ile oynanacak kupa rövanşının hazırlıklarına başladı. yönetimindeki çalışmada ilk gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki futbolcular ise telafi idmanı gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, zaferinin ardından ara vermeden Denizlispor ile oynanacak kupa rövanşının hazırlıklarına başladı. yönetimindeki çalışmada ilk gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki futbolcular ise telafi idmanı gerçekleştirdi.

  1. 21.1.2020
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