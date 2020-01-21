Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer yanıtı: 43 milyon

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, sponsorluk anlaşmasında basına açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu'nun açıklamalarından önemli detaylar şu şekilde;

"Sponsorluk yaptıktan sonra parayı alıp bir kenara çekilmeyi doğru bulmuyoruz. Sponsorluk anlaşması yaptığımız firmalara değer katmak istiyoruz. Yaptığımız anlaşma hem TAB Gıda hem de Trabzonspor adına hayırlı olsun. Bir restaurantta 1000 TL'lik satış yapılacaksa bunun %7'si Trabzonspor'un kasasına girecek, bu sebeple ne kadar çok restaurantta Trabzonspor ürünleri satılırsa bizim de gelirimiz o kadar yüksek olacak"

"20 yaşında bir oyuncunun genç olmadığını öğrendik. 18 yaşındaki Felix, 17 yaşındaki Esposito takımlarında forma giyiyorsa; genç oyuncu kavramı 16-17'lere çekildi."

"Bir futbol takımı futbol dışındaki işlerle fazla uğraşmamalı. İnşaat, enerji işine girmemeli. Oyuncu satarak para kazanmalı. Altyapıdan yetirdiği futbolcularla tasarruf yapan bir kulüp haline geldik."

"33 YAŞINDA OYUNCUYA 2.2 MİLYON VERDİK! ŞİMDİ..."

"Oynatmadığınız bir oyuncuya 3 milyon bonservis, 2.5 milyon maaş verdiğiniz zaman para kaybedersiniz. 33 yaşındaki stopere 2.2 milyon euro para vermiş bir kulübümüz biz, o futbolcu şu anda Kıbrıs'ta 150 bin euroya oynuyor. Trabzonspor paraları böyle batırdı."

"Sponsorluk yaptıktan sonra parayı alıp bir kenara çekilmeyi doğru bulmuyoruz. Sponsorluk anlaşması yaptığımız firmalara değer katmak istiyoruz."

"Yusuf Yazıcı 20M€'ya gitti, Abdülkadir Ömür'e geçen sezon 20M€ teklif geldi; Uğurcan Çakır'a bu sezon 20M€ teklif geldi. Bir kulübün değerleri bunlardır"

"40 yaşındaki Hüseyin hoca genç hocaysa, 20 yaşındaki Uğur, Serkan genç oyuncuysa, ben de 63 yaşında biri olarak 'genç başkanım' derim. Siz buna gülersiniz (gülüyor)."

"2-3 OYUNCU TAKİP EDİYORUZ"

"Transfer görüşmelerimiz var ama Bicakcic gündemimizde yok. Transfer için 800 bin euro civarında bir bütçemiz var, 2-3 oyuncuyu takip ediyoruz."

"Transfer için var mı, var mı, var mı? soruları geliyor ama para sınırlı. Artık herkes bunu anlasın. Futbol eski futbol değil, sistem öyle değil"

"Harcanacak para küçük. Harcanacak paranın içine ne sığarsa onu yapacağız. Geçen sene Ocak ayında 100 harcandıysa bu sene 20 öngörülüyor. Hatta bence 15 harcanacak. Sistem artık aynı değil. Sistemde ne kadar çarpıklık olduğu iddia edilirse edilsin ben bunun Türk futbolunun yararına olduğunu düşünüyorum."

"Sosa'nın sözleşmesi ile ilgili bir acelemiz yok."

"Sistemin ne kadar çarpık olduğu söylenirse söylensin bu sınırlamanın Türk futbolunun yararına olduğunu düşünüyorum. Bu bir milat olacak, iflasın eşiğindeki Türk futbolu için dönüm noktasıdır"

ALİ KOÇ'A CEVAP!

"Ali Koç'un yaptığı toplanma çağrısına ben de katılıyorum. Başkanlar olarak yüz yüze konuşabileceğimiz konuları, basın önüne çıkıp konuşmak hiç hoş değil.

"43 MİLYON EUROLUK TEKLİF ALDIK!"

"Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır için toplam 43 milyon euroluk teklif aldık, kabul etmedik"