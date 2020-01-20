Trabzonspor'un Türkiye Kupası mesaisi başladı
Süper Lig’in 18’inci haftasında konuk ettiği Kasımpaşa’yı 6-0 mağlup eden Trabzonspor, ara vermeden Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirildi.
Sakatlığı bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile Daniel Sturridge antrenmanda yer almadı. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 20.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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