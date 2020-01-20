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20 Ocak 2020, Pazartesi
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'un mesaisi başladı

Trabzonspor'un Türkiye Kupası mesaisi başladı

’in 18’inci haftasında konuk ettiği ’yı 6-0 mağlup eden , ara vermeden Perşembe günü Ziraat son 16 turu rövanşında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör yönetiminde saat 11.00'de 'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirildi.

Sakatlığı bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile antrenmanda yer almadı. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 20.01.2020
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