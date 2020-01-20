Bilal tribünde
Karadeniz devinin anlaşmaya vardığı Bilal Başacıkoğlu dün Şenol Güneş Stadı'ndaydı. 24 yaşındaki futbolcu bordo-mavililerin sahasında Kasımpaşa'yı mağlup ettiği mücadeleyi tribünden takip etti.
Bilal'e stat dışında ve içinde ilgi büyüktü. Fırtına ile anlaşan kanat oyuncusu bol bol imza dağıttı. Taraftarlarla selfie çekildi. Bilal sol ve sag kanatta başarı ile oynayabiliyor.
200 BİNE "EVET" DEDİ
Bilal Başacıkoğlu'nun anlaşma şartları da belli oldu. Kayserispor'dan ayrılan 24 yaşındaki oyuncu Fırtına'nın 200 bin euro'luk teklifini kabul etti.
- 20.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Bilal tribünde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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