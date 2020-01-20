Bilal tribünde

Bilal'e stat dışında ve içinde ilgi büyüktü. Fırtına ile anlaşan kanat oyuncusu bol bol imza dağıttı. Taraftarlarla selfie çekildi. Bilal sol ve sag kanatta başarı ile oynayabiliyor.



200 BİNE "EVET" DEDİ

Bilal Başacıkoğlu'nun anlaşma şartları da belli oldu. Kayserispor'dan ayrılan 24 yaşındaki oyuncu Fırtına'nın 200 bin euro'luk teklifini kabul etti.