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20 Ocak 2020, Pazartesi
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tribünde

Bilal tribünde

devinin anlaşmaya vardığı Başacıkoğlu dün Stadı'ndaydı. 24 yaşındaki futbolcu bordo-mavililerin sahasında 'yı mağlup ettiği mücadeleyi tribünden takip etti.

'e stat dışında ve içinde ilgi büyüktü. Fırtına ile anlaşan kanat oyuncusu bol bol imza dağıttı. Taraftarlarla selfie çekildi. Bilal sol ve sag kanatta başarı ile oynayabiliyor.

200 BİNE "EVET" DEDİ
'nun anlaşma şartları da belli oldu. 'dan ayrılan 24 yaşındaki oyuncu Fırtına'nın 200 bin euro'luk teklifini kabul etti.

  1. 20.1.2020
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