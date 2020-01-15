"Trabzonspor Marşı Beste Yarışması"nın birincisi belli oldu - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
15 Ocak 2020, Çarşamba
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" Marşı "nın birincisi belli oldu

"Trabzonspor Marşı Beste Yarışması"nın birincisi belli oldu

ile Kulübü iş birliğinde düzenlenen "Trabzonspor Marşı "nda Gülnaz Yılmaz, "Sevdamız Trabzonspor" bestesiyle birinci oldu.

ile kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen "Trabzonspor Marşı ", ödül töreni KTÜ 'nde gerçekleştirildi.

380 eserin juri tarafından değerlendirilmeye alındığı yarışmada 6 eser finale kaldı. Yoğun bir ilginin olduğu gecede birinciliği, "Sevdamız Trabzonspor" bestesiyle Gülnaz Yılmaz alırken, ikinciliği 'Karadeniz Fırtınası Şanlı Trabzon" ile Mesut Döner ve Hüseyin Avni Döner kardeşler, üçüncülüğü ise 'Şampiyonum Trabzonspor' bestesiyle Ömer Topal ve Erdem Temel elde etti.

Mansiyon ödüllerine ise 'Zafer Yakın' bestesiyle Nuri Sarp, 'Biz Sana Aşığız İşte' Köksal Ayşan ve ' Rengimiz' Muhammet layık görüldü. Yarışmada birinciye 30 bin, ikinciye 15 ve üçüncüye ise 10 bin TL ödül verildi.

Ödül törenin ardından geceyle ilgili açıklamada bulunan Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Ortahisar Belediyesi teşekkür ederek, "Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e teşekkür ediyorum. Trabzonspor marşlarının arasına yenisini eklemek fikri ondan çıkmıştı. 380 eser geldi. Bunun için zaman ayıran herkese çok teşekkür ederiz. Trabzonspor'un marş portföyüne yeni marşlar eklemiş olduk" dedi.

  1. 15.01.2020
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