"Trabzonspor Marşı Beste Yarışması"nın birincisi belli oldu
Ortahisar Belediyesi ile Trabzonspor Kulübü iş birliğinde düzenlenen "Trabzonspor Marşı Beste Yarışması"nda Gülnaz Yılmaz, "Sevdamız Trabzonspor" bestesiyle birinci oldu.
Ortahisar Belediyesi ile Trabzonspor kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen "Trabzonspor Marşı Beste Yarışması", ödül töreni KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
380 eserin juri tarafından değerlendirilmeye alındığı yarışmada 6 eser finale kaldı. Yoğun bir ilginin olduğu gecede birinciliği, "Sevdamız Trabzonspor" bestesiyle Gülnaz Yılmaz alırken, ikinciliği 'Karadeniz Fırtınası Şanlı Trabzon" ile Mesut Döner ve Hüseyin Avni Döner kardeşler, üçüncülüğü ise 'Şampiyonum Trabzonspor' bestesiyle Ömer Topal ve Erdem Temel elde etti.
Mansiyon ödüllerine ise 'Zafer Yakın' bestesiyle Nuri Sarp, 'Biz Sana Aşığız İşte' Köksal Ayşan ve 'Bordo Mavi Rengimiz' Muhammet Ali Yılmaz layık görüldü. Yarışmada birinciye 30 bin, ikinciye 15 ve üçüncüye ise 10 bin TL ödül verildi.
Ödül törenin ardından geceyle ilgili açıklamada bulunan Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Ortahisar Belediyesi teşekkür ederek, "Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e teşekkür ediyorum. Trabzonspor marşlarının arasına yenisini eklemek fikri ondan çıkmıştı. 380 eser geldi. Bunun için zaman ayıran herkese çok teşekkür ederiz. Trabzonspor'un marş portföyüne yeni marşlar eklemiş olduk" dedi.
- 15.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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