Trabzonspor'un kupada oynayacağı Denizlispor maçı biletleri satışta - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
13 Ocak 2020, Pazartesi
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'un kupada oynayacağı Denizlispor maçı biletleri satışta

Trabzonspor'un kupada oynayacağı Denizlispor maçı biletleri satışta

16 Ocak 2020 Perşembe günü 20.30’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.

Bilet fiyatları şöyle:

Tribün 75 TL, Batı Alt VIP Tribün 60 TL, Batı Alt VIP Tribün 50 TL, Batı Alt VIP Tribün 40 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün 30 TL, Kategori 2 / 25 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 20 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 15 TL, Güney Kuzey Kale Arkası 10 TL.

  1. 13.01.2020
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