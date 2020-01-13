Trabzonspor'un kupada oynayacağı Denizlispor maçı biletleri satışta
16 Ocak 2020 Perşembe günü 20.30’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.
Bilet fiyatları şöyle:
Batı Alt VIP Tribün 75 TL, Batı Alt VIP Tribün 60 TL, Batı Alt VIP Tribün 50 TL, Batı Alt VIP Tribün 40 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün 30 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 25 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 20 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 15 TL, Güney Kale Arkası Kuzey Kale Arkası 10 TL.
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Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
Trabzonspor'un kupada oynayacağı Denizlispor maçı biletleri satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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