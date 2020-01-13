Trabzonspor'da kampın yıldızları belli oldu! Hüseyin Çimşir'e parmak ısırttılar...

Trabzonspor'un 5 Ocak'ta başlayan Antalya kampı önceki gün sona erdi. Bu sürede 7 antrenman yapan bordomavililer, iki de hazırlık maçı oynadı. Bu karşılaşmalarda Bursaspor ile 0-0 berabere kalan Fırtına, Arnavutluk ekibi Partizan Tiran'ı ise Sörloth'un golüyle 1-0 mağlup etti.

Yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile ikinci yarıya hızlı bir giriş yapmak isteyen Trabzonspor'un kampında 3 isim ön plana çıktı.



NDIAYE ÇABUK UYUM SAĞLADI

Bordo mavili kulübün Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Badou Ndiaye'nin, takıma alışma süresinin çabuk sürdüğü gözlemlendi. Öte yandan yıldız futbolcunun orta sahaya getirdiği hareketlilik, kalitesini bir kez daha ortaya koydu ve 2. yarı öncesinde hem teknik heyetine hem de camiasına güven verdi.

ERCE ŞAŞIRTTI

Trabzonspor'un genç kalecisi Erce Kardeşler, kampın yıldızlaşan bir diğer isimlerindendi. Uğurcan Çakır'ın yedeği olmasına karşın formayı kapabilmek adına kıyasıya rekabete giren Erce'nin hırsı ve azmi göz doldurdu.

OBI MIKEL HAZIR KITA

Kampın bir diğer yıldızı da John Obi Mikel oldu. Daha önce yıllarca Premier Lig'de top koşturan Mikel, tecrübesini genç oyuncularla paylaşırken, ikinci yarı öncesinde yakaladığı form grafiğiyle takımına büyük katkı vereceğinin sinyallerini verdi.

OFANSİF OYUN VURGUSU

Sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır, Yusuf Sarı, Filip Novak ve genç kaleci Hakan Aydın dışındaki tüm isimlere şans tanıyan Hüseyin Çimşir, kamp boyunca oyuncularını daha ofansif bir oyun sergilemeleri konusunda sürekli uyardı.