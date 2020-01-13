Trabzonspor'da kampın yıldızları belli oldu! Hüseyin Çimşir'e parmak ısırttılar...
Trabzonspor, Süper Lig'in 2. yarısı öncesinde çalışmalarına son sürat devam ediyor... Bordo mavililer, yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir yönetiminde şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyor... Öte yandan Trabzonspor kampında öne çıkan ve teknik heyetin alkış tuttuğu isimler yeni transfer Badou Ndiaye, tecrübe abidesi John Obi Mikel ve genç eldiven Erce Kardeşler oldu! İşte detaylar...
Trabzonspor'un 5 Ocak'ta başlayan Antalya kampı önceki gün sona erdi. Bu sürede 7 antrenman yapan bordomavililer, iki de hazırlık maçı oynadı. Bu karşılaşmalarda Bursaspor ile 0-0 berabere kalan Fırtına, Arnavutluk ekibi Partizan Tiran'ı ise Sörloth'un golüyle 1-0 mağlup etti.
Yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile ikinci yarıya hızlı bir giriş yapmak isteyen Trabzonspor'un kampında 3 isim ön plana çıktı.
NDIAYE ÇABUK UYUM SAĞLADI
Bordo mavili kulübün Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Badou Ndiaye'nin, takıma alışma süresinin çabuk sürdüğü gözlemlendi. Öte yandan yıldız futbolcunun orta sahaya getirdiği hareketlilik, kalitesini bir kez daha ortaya koydu ve 2. yarı öncesinde hem teknik heyetine hem de camiasına güven verdi.
ERCE ŞAŞIRTTI
Trabzonspor'un genç kalecisi Erce Kardeşler, kampın yıldızlaşan bir diğer isimlerindendi. Uğurcan Çakır'ın yedeği olmasına karşın formayı kapabilmek adına kıyasıya rekabete giren Erce'nin hırsı ve azmi göz doldurdu.
OBI MIKEL HAZIR KITA
Kampın bir diğer yıldızı da John Obi Mikel oldu. Daha önce yıllarca Premier Lig'de top koşturan Mikel, tecrübesini genç oyuncularla paylaşırken, ikinci yarı öncesinde yakaladığı form grafiğiyle takımına büyük katkı vereceğinin sinyallerini verdi.
OFANSİF OYUN VURGUSU
Sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır, Yusuf Sarı, Filip Novak ve genç kaleci Hakan Aydın dışındaki tüm isimlere şans tanıyan Hüseyin Çimşir, kamp boyunca oyuncularını daha ofansif bir oyun sergilemeleri konusunda sürekli uyardı.
- 13.01.2020
- Güncelleme: 13.01.2020 11:28
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
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Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
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Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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Sofiane Feghouli'den şampiyonluk açıklaması!
Toplam 1
Yorum
falcao fazla gaza gelme feguli
Trabzonspor'da kampın yıldızları belli oldu! Hüseyin Çimşir'e parmak ısırttılar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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