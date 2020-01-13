Trabzonspor'da kampın yıldızları belli oldu! Hüseyin Çimşir'e parmak ısırttılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
13 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'da kampın yıldızları belli oldu! Hüseyin Çimşir'e parmak ısırttılar...

'da kampın yıldızları belli oldu! 'e parmak ısırttılar...

Trabzonspor'da kampın yıldızları belli oldu! Hüseyin Çimşir'e parmak ısırttılar...

, Süper Lig'in 2. yarısı öncesinde çalışmalarına son sürat devam ediyor... Bordo mavililer, yeni teknik direktörü yönetiminde şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyor... Öte yandan Trabzonspor kampında öne çıkan ve teknik heyetin alkış tuttuğu isimler yeni transfer , tecrübe abidesi ve genç eldiven oldu! İşte detaylar...

'un 5 Ocak'ta başlayan Antalya kampı önceki gün sona erdi. Bu sürede 7 antrenman yapan bordomavililer, iki de hazırlık maçı oynadı. Bu karşılaşmalarda Bursaspor ile 0-0 berabere kalan Fırtına, Arnavutluk ekibi Partizan Tiran'ı ise Sörloth'un golüyle 1-0 mağlup etti.

Yeni teknik direktörü ile ikinci yarıya hızlı bir giriş yapmak isteyen Trabzonspor'un kampında 3 isim ön plana çıktı.


NDIAYE ÇABUK UYUM SAĞLADI

Bordo mavili kulübün Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 'nin, takıma alışma süresinin çabuk sürdüğü gözlemlendi. Öte yandan yıldız futbolcunun orta sahaya getirdiği hareketlilik, kalitesini bir kez daha ortaya koydu ve 2. yarı öncesinde hem teknik heyetine hem de camiasına güven verdi.

Trabzonspor'dan harcama limiti açıklaması

ERCE ŞAŞIRTTI

Trabzonspor'un genç kalecisi , kampın yıldızlaşan bir diğer isimlerindendi. 'ın yedeği olmasına karşın formayı kapabilmek adına kıyasıya rekabete giren Erce'nin hırsı ve azmi göz doldurdu.

OBI MIKEL HAZIR KITA

Kampın bir diğer yıldızı da oldu. Daha önce yıllarca Premier Lig'de top koşturan Mikel, tecrübesini genç oyuncularla paylaşırken, ikinci yarı öncesinde yakaladığı form grafiğiyle takımına büyük katkı vereceğinin sinyallerini verdi.

OFANSİF OYUN VURGUSU

Sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır, Yusuf Sarı, Filip Novak ve genç kaleci Hakan Aydın dışındaki tüm isimlere şans tanıyan Hüseyin Çimşir, kamp boyunca oyuncularını daha ofansif bir oyun sergilemeleri konusunda sürekli uyardı.

  1. 13.01.2020
  2. Güncelleme: 13.01.2020 11:28
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da kampın yıldızları belli oldu! Hüseyin Çimşir'e parmak ısırttılar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN