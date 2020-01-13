Trabzonspor'a Da Costa önerildi
Trabzonspor bir stoper istiyor. Bordo-mavililere dün ilginç bir öneri geldi. Adı daha önce F.Bahçe ve G.Saray ile anılan Manuel Da Costa bu kez Fırtına'ya teklif edildi.
İki İstanbul temsilcisinin tercih etmediği Brezilyalı futbolcu, kulübü Al-İttihad ile sözleşmesini sona erdirmişti. Bonservisi elinde olduğu için gündeme alınan 33 yaşındaki oyuncuyla ilgili karar teknik direktör Hüseyin Çimşir'e bırakıldı. Faslı savunmacı daha önce Sivasspor ve Başakşehir formaları giymişti.
- 13.1.2020
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Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
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Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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