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13 Ocak 2020, Pazartesi
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'a Da Costa önerildi

Trabzonspor'a Da Costa önerildi

bir stoper istiyor. Bordo-mavililere dün ilginç bir öneri geldi. Adı daha önce F.Bahçe ve G.Saray ile anılan Manuel Da Costa bu kez Fırtına'ya teklif edildi.

İki temsilcisinin tercih etmediği Brezilyalı futbolcu, kulübü Al-İttihad ile sözleşmesini sona erdirmişti. Bonservisi elinde olduğu için gündeme alınan 33 yaşındaki oyuncuyla ilgili karar teknik direktör Hüseyin Çimşir'e bırakıldı. Faslı savunmacı daha önce ve formaları giymişti.

  1. 13.1.2020
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