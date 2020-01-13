Trabzonspor'a Da Costa önerildi

İki İstanbul temsilcisinin tercih etmediği Brezilyalı futbolcu, kulübü Al-İttihad ile sözleşmesini sona erdirmişti. Bonservisi elinde olduğu için gündeme alınan 33 yaşındaki oyuncuyla ilgili karar teknik direktör Hüseyin Çimşir'e bırakıldı. Faslı savunmacı daha önce Sivasspor ve Başakşehir formaları giymişti.