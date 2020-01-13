Sörloth çok formda

İlk devrede attığı 12 golle krallıkta zirveyi Papiss Cisse ile paylaşan Alexander Sörloth, Antalya kampında da etkili oyununu sürdürdü. Bordo-mavili takım, ikinci yarı bir yandan şampiyonluk kovalarken diğer taraftan onun krallık tacı takması için mücadele verecek.