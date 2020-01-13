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13 Ocak 2020, Pazartesi
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Sörloth çok formda

Sörloth çok formda

İlk devrede attığı 12 golle krallıkta zirveyi ile paylaşan , da etkili oyununu sürdürdü. Bordo-mavili takım, bir yandan şampiyonluk kovalarken diğer taraftan onun takması için mücadele verecek.

İlk devrede attığı 12 golle krallıkta zirveyi ile paylaşan , da etkili oyununu sürdürdü. Bordo-mavili takım, bir yandan şampiyonluk kovalarken diğer taraftan onun takması için mücadele verecek.

  1. 13.1.2020
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