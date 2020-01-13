Sörloth çok formda
İlk devrede attığı 12 golle krallıkta zirveyi Papiss Cisse ile paylaşan Alexander Sörloth, Antalya kampında da etkili oyununu sürdürdü. Bordo-mavili takım, ikinci yarı bir yandan şampiyonluk kovalarken diğer taraftan onun krallık tacı takması için mücadele verecek.
İlk devrede attığı 12 golle krallıkta zirveyi Papiss Cisse ile paylaşan Alexander Sörloth, Antalya kampında da etkili oyununu sürdürdü. Bordo-mavili takım, ikinci yarı bir yandan şampiyonluk kovalarken diğer taraftan onun krallık tacı takması için mücadele verecek.
- 13.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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