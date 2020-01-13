Kaleci Erce güven verdi
Antalya kampında as kaleci Uğurcan Çakır sakattı. Erce Kardeşler, Bursaspor maçında 57 dakika, Partizani mücadelesinde ise 90 dakika sahadaydı. 25 yaşındaki eldiven kampta öne çıkan isimlerden biri olmayı başardı.
Antalya kampında as kaleci Uğurcan Çakır sakattı. Erce Kardeşler, Bursaspor maçında 57 dakika, Partizani mücadelesinde ise 90 dakika sahadaydı. 25 yaşındaki eldiven kampta öne çıkan isimlerden biri olmayı başardı. Uğurcan'ın yokluğunda bir kez daha tereddütsüz şekilde güvenileceğinin mesajını verdi.
- 13.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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