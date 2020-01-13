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13 Ocak 2020, Pazartesi
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Kaleci Erce güven verdi

Kaleci Erce güven verdi

as kaleci sakattı. , maçında 57 dakika, mücadelesinde ise 90 dakika sahadaydı. 25 yaşındaki eldiven kampta öne çıkan isimlerden biri olmayı başardı.

as kaleci sakattı. , maçında 57 dakika, mücadelesinde ise 90 dakika sahadaydı. 25 yaşındaki eldiven kampta öne çıkan isimlerden biri olmayı başardı. Uğurcan'ın yokluğunda bir kez daha tereddütsüz şekilde güvenileceğinin mesajını verdi.

  1. 13.1.2020
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