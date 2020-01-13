Bambaşka bir Obi

Nıjeryalı futbolcu hem fiziksel kapasitesini artırırken hem de takımın yeni hocası Hüseyin Çimşir'in kendisinden istediği daha fazla sorumluluk konusunda sınıf atladı. John Obi Mikel kampta ikili mücadelelerde yıkılmazken, oyun kurulumunda başroldeydi. Savunmaya daha çok yaklaşıp, hücumu mükemmel şekilde yöneten başarılı orta saha oyuncusu teknik direktör Hüseyin Çimşir'den de tam not aldı. 32 yaşındaki futbolcu, ikinci devre Badou Ndiaye ve Jose Sosa ile birlikte orta sahayı kontrol edecek.