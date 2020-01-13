Ahmet Ağaoğlu: Hüseyin Çimşir gerçek bir Trabzonsporlu
Karadeniz ekibinin başkanı Ağaoğlu, yeni hocaları Çimşir’in karakteriyle, ahlakıyla doğru isim olduğunu belirtti. Ağaoğlu “Güvenmediğiniz bir isme teknik patronluğu teslim etmezsiniz. Kesinlikle başarılı olacaktır” dedi.
Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Ünal Karaman sonrası göreve getirdikleri yardımcısı Hüseyin Çimşir'e sonuna kadar güvendiklerini tekrarladı. Ağaoğlu "Güvenmediğiniz bir insana takımın teknik patronluğunu teslim edemezsiniz. Kesinlikle başarılı bir şekilde götüreceğine inandığım biri. 2001 yılında o Antalyaspor'dayken ben o zaman Trabzonspor'da başkan yardımcısıydım. Hüseyin hocayı o dönem Antalyaspor'dan alıp, Trabzonspor'a kazandırdık. Hep birlikteyiz" diye konuştu.
KENDİNİ YENİLİYOR
Ahmet Ağaoğlu, takımın başına getirdikleri yeni teknik direktörleri Hüseyin Çimşir'i şu sözlerle övdü: "Karakter, ahlak ve insanlık olarak, takım aidiyeti noktasına baktığımız zaman gerçek bir Trabzonsporlu. Sürekli kendisini yenileyen bir isim. İyi bir futbol adamı, aynı zamanda iyi bir Trabzonsporlu. Aynı futbolcu kadrosunda takımın içerisinde hiç de yabancı olmayan biri. Hoca ayrıldığı zaman, eğer sağlam bir yardımcı hoca varsa takımı ona teslim edebilirsiniz. Ben doğru bir isim olduğuna inanıyorum. Olmasaydı teslim etmezdik"
KİMSE TRANSFER İÇİN FAZLA UMUTLANMASIN
Ara dönemde transfer yapmak o kadar kolay değil. İyi ve formda oyuncular kendi takımlarında forma giyiyor. Nadiren de olsa kadro fazlalığından veya sezon sonu anlaşması bitecek oyuncuları transfer etme şansınız oluyor. Hem sportif hem finansal kriterlere uyduğu takdirde 1 futbolcu ilave edebiliriz. Transfer olmayabilir de. Kimse bu konuda fazla umutlanmasın"
ABDÜLKADİR 1.5 AYA DÖNER
Abdülkadir Ömür şubat ayının sonunda oynayabilecek seviyeye gelecek. Açıkçası erken dönecek olması beni şaşırttı. Almanya'ya gittiğinden beri orada 3-4 saat sürekli çalışıyor. O süreyi çok iyi değerlendirmiş. Tedavisi iyi gidiyor, biz de yakından takip ediyoruz. 1.5 aya oynayacak durumda olmasını bekliyoruz"
- 13.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Ahmet Ağaoğlu: Hüseyin Çimşir gerçek bir Trabzonsporlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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