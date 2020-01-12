Trabzonspor'da kamp sona erdi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
12 Ocak 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'da kamp sona erdi

'da kamp sona erdi

Trabzonspor'da kamp sona erdi

'un dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sona erdi. yönetimindeki idman 1.5 saat sürdü. Oyuncular iki gruba ayrıldı. İlk gruptakiler toparlanma, ikinci gruptakiler ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. temsilcisi bugünü izinli geçirecek. Bordo-mavililer, Denizlispor karşılaşması hazırlıklarına yarın devam edecek.

'un dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sona erdi. yönetimindeki idman 1.5 saat sürdü. Oyuncular iki gruba ayrıldı. İlk gruptakiler toparlanma, ikinci gruptakiler ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. temsilcisi bugünü izinli geçirecek. Bordo-mavililer, Denizlispor karşılaşması hazırlıklarına yarın devam edecek.


NDIAYE ÇOK BEĞENİLDİ
Fırtına'nın yeni transferi Badou Ndiaye, Stoke City'de son dönemde yeterince forma şansı bulamamıştı. Bu nedenle oynanan her iki hazırlıok karşılaşmasında da görev yapan Senegalli futbolcunun maç temposunu önemli oranda kazandığı ve fiziksel olarak takım arkadaşlarıyla hemen hemen aynı seviyeye geldiği ifade edildi.

  1. 12.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da kamp sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN