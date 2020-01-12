Trabzonspor'da kamp sona erdi
Trabzonspor'un Antalya kampı dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sona erdi. Hüseyin Çimşir yönetimindeki idman 1.5 saat sürdü. Oyuncular iki gruba ayrıldı. İlk gruptakiler toparlanma, ikinci gruptakiler ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Karadeniz temsilcisi bugünü izinli geçirecek. Bordo-mavililer, Denizlispor karşılaşması hazırlıklarına yarın devam edecek.
Trabzonspor'un Antalya kampı dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sona erdi. Hüseyin Çimşir yönetimindeki idman 1.5 saat sürdü. Oyuncular iki gruba ayrıldı. İlk gruptakiler toparlanma, ikinci gruptakiler ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Karadeniz temsilcisi bugünü izinli geçirecek. Bordo-mavililer, Denizlispor karşılaşması hazırlıklarına yarın devam edecek.
NDIAYE ÇOK BEĞENİLDİ
Fırtına'nın yeni transferi Badou Ndiaye, Stoke City'de son dönemde yeterince forma şansı bulamamıştı. Bu nedenle oynanan her iki hazırlıok karşılaşmasında da görev yapan Senegalli futbolcunun maç temposunu önemli oranda kazandığı ve fiziksel olarak takım arkadaşlarıyla hemen hemen aynı seviyeye geldiği ifade edildi.
- 12.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Trabzonspor'da kamp sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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