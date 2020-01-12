Trabzonspor'da kamp sona erdi

Trabzonspor'un Antalya kampı dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sona erdi. Hüseyin Çimşir yönetimindeki idman 1.5 saat sürdü. Oyuncular iki gruba ayrıldı. İlk gruptakiler toparlanma, ikinci gruptakiler ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Karadeniz temsilcisi bugünü izinli geçirecek. Bordo-mavililer, Denizlispor karşılaşması hazırlıklarına yarın devam edecek.



NDIAYE ÇOK BEĞENİLDİ

Fırtına'nın yeni transferi Badou Ndiaye, Stoke City'de son dönemde yeterince forma şansı bulamamıştı. Bu nedenle oynanan her iki hazırlıok karşılaşmasında da görev yapan Senegalli futbolcunun maç temposunu önemli oranda kazandığı ve fiziksel olarak takım arkadaşlarıyla hemen hemen aynı seviyeye geldiği ifade edildi.