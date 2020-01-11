Uğurcan Çakır’ı istiyoruz
Liverpool, uzun zamandır izlediği Karadeniz devinin 22 yaşındaki file bekçisi için ikinci kez resmi girişimde bulundu. Ama yönetim teklifi bir kez daha kabul etmedi.
Yönetim bir taraftan kadrosunu güçlendirmeye çalışırken, diğer yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Serkan Asan'a 1 milyon 500 bin, Abdurrahim Dursun'a 1 milyon, Hosseini'ye 2 milyon 500 bin, Nwakaeme'ye 4 milyon euro'luk teklifler alan Fırtına, ayrıca Sturridge ve Ekuban'a menajerler tarafından getirilen önerileri de reddetti. Sadece lige odaklanmak isteyen Karadeniz devi, Liverpool'un Uğurcan Çakır için sezon başından beri yaptığı ikinci girişimi de reddetme kararı aldı. 23 yaşındaki genç file bekçisini uzun süredir kadrosuna katmak isteyen İngiliz kulübü, devre arasında bir kez daha Trabzonspor kulübünün kapısını çaldı ve 15 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtti. Ancak bordo-mavili kulüp Uğurcan'ın sezon sonuna kadar performansını daha da artırıp EURO 2020'de oynama ihtimalini de göz önüne alarak bu teklifi kabul etmeme kararı aldı. Liverpool'un Uğurcan üzerindeki ilgisini doğrulayan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Belki ileri de Liverpool'un kalesini koruyacak ismin şu an bizim kalemizde olması gurur verici bir durum" diye konuştu.
Yunus Emre SEL - ÖZEL HABER
- 11.1.2020
- Fatih Terim'den flaş karar! Yeni transfer geldiği gibi gidiyor
- Fenerbahçe'de transfer için ayrılık şart! Yıldız isim haber bekliyor
- Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır'a dev teklif! "Sezon sonunu bekleyemeyiz"
- Galatasaray transferde coştu! Falcao'nun yanına o isim geliyor...
- Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın yeni transferi
-
Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
-
Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
-
Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Uğurcan Çakır’ı istiyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.