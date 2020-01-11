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11 Ocak 2020, Cumartesi
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Takımdan memnunum

Takımdan memnunum

: yok mu, tabii ki var. Onları en aza indirip artıları çoğaltmamız şart. Sahada ne istediğini bilen bir takım vardı.

Teknik direktör , takımından memnun olduğunu söyledi. 40 yaşındaki hoca, "Özellikle ilk yarı ve ikinci devrenin başı da dahil ne istediğini bilen, hareketliliği olan takım gördük. Futbolcularımın gayretini görünce insan mutlu oluyor. Arkadaşlıkları, konsantrasyonları çok iyiydi. Artılarımız çok daha fazlaydı. yok mu, tabii ki var. Onları aza indirip artıları çoğaltmamız lazım. Gençlerin, ağabeyleri ile beraber burada zorluğa nasıl direnç vereceklerini görmek istiyorduk. Kampın gayet iyi geçtiğini düşünüyorum" dedi. Çimşir, Novak, Yusuf ve Uğurcan'ın bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta takımla çalışmalara başlayacağını da söyledi.

  1. 11.1.2020
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