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11 Ocak 2020, Cumartesi
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Şiddetle karşıyız

Şiddetle karşıyız

: ‘harcama limitlerinin esnetilmesi’ne yönelik girişim ve söylemlere karşı çıkıyoruz.

, bazı kulüplerin harcama limitlerinin artırılması için Tahkim'e yaptığı başvurusu için açıklama yaptı. Resmi siteden şu ifadeler kullanıldı: "Trabzonspor olarak hiçbir zaman kendimiz için istemediğimizi bir başkası için de istemedik. Bu doğrultuda; kamuoyunda 'harcama limitleri' olarak bilinen uygulama ile ilgili görüşümüzün de duruşumuzun da aynı değerlerin çerçevesinde olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Nasıl ki limitlerin % 30'dan 40'a çıkartılmasına prensip gereği itiraz ettiysek yine son günlerde konuşulan 'harcama limitlerinin esnetilmesi'ne yönelik girişim ve söylemlere de aynı sebepten dolayı şiddetle karşı çıkıyoruz! ve kurullarının kendi koydukları ve tüm futbol ailesinin sezon başında kabul ettiği kurallardan ve bu kuralların edimlerinden asla taviz vermeyeceğine olan inancımız tamdır. Bu vesile ile 'harcama limitlerinin esnetilmesi' konusunda yaşanan süreci yakinen takip ettiğimizi ve herhangi bir kuraldışılığa kesinlikle izin vermeyeceğimizi kamuoyuyla paylaşırız.

  1. 11.1.2020
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