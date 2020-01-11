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11 Ocak 2020, Cumartesi
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’ın menajeri kabul etmeli

Novak’ın menajeri kabul etmeli

Başkan , beIN 'a konuştu. Ağaoğlu, sözleşmeleri sezon sonu bitecek ve ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan , beIN 'a konuştu. Ağaoğlu, sözleşmeleri sezon sonu bitecek ve için, "Sosa ile sıkıntımız yok. Novak'ın menajeriyle komisyon sorunumuz var. Menajerlerle alakalı olarak belirlediğimiz bir rakam var. Onun üzerine çıkmak istemiyoruz. Novak'a önermiş olduğumuz ücret ülke şartlarda çok çok iyi bir rakam. Menajeri vereceğimiz parayı kabul etmek zorunda" dedi
  1. 11.1.2020
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