Kral iş başında
26 maçta 15 gol atan ve 5 de asist yapan Kuzey’in Kralı lakaplı Sörloth dün Arnavutluk ekibini de boş geçmedi. Badou Ndiaye-Jose Sosa ikilisinin uyumu da göz kamaştırdı
Bordo-mavililer, Antalya kampındaki ikinci ve son hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Partizani Tirane'yi 1-0 yendi. Trabzonspor'un oyun temposu 90 dakika boyunca oldukça iyiydi. Özellikle Ndiaye-Sosa uyumunu orta sahada topun hep Fırtına'da kalmasını sağladı. Sezonun ilk yarısında savunmadan çıkarken zorluklar yaşayan ve öne geçtiğimi maçlarda skoru zaman zaman koruyamayan Karadeniz devi için orta sahadaki pas trafiğini yönetmek ikinci yarı öncesi umut verdi. Ancak defansta, özellikle arkaya atılan toplarda pozisyon almakta yaşanan sıkıntıların sürdüğü görüldü. Son derece formda olan Sörloth'ün golü ile kazanan temsilcimiz, ikinci yarı öncesi hazır bir görüntü verdi.
NASIL OYNADILAR?
SÖRLOTH
Tek golü atan Sörloth, yine bitiriciliğini konuşturdu. Takım atağa kalktığında hemen her topu ayağına isteyen Norveçli, top rakipteyken de orta sahaya kadar gelerek takım arkadaşlarına yardım etti.
SOSA
Kaptan, formundan hiçbir şey kaybetmedi. Yine liderlik görevini fazlasıyla yerine getirdi. Hem savunma hem ofansta üretken olmaya çalıştı. Ayrıca duran toplarda da birçok tehlike üretti.
KAMİL
Yeri sağ bek olmasına rağmen hemen her bölgede oynuyor. Sadece sağ bekte görev yapamıyor desek yeridir. Dün yine çok çalıştı, fedakarca elinden geleni yaptı, ileri geri hiç durmadan çalıştı.
A. PARMAK
Ön liberoda Obi Mikel ve Onazi gibi dev rakipleri olan Abdulkadir Parmak dün Sturridge oyundan çıktıktan sonra sağ kanada geçti. Parmak'ın forma giyebilmesi için her an hazır olması gerekiyor.
'EKUBAN'LAR RAKİP OLDU
Fırtına'nın Tiran Partizani ile oynadığı hazırlık maçında ilginç bir durum yaşandı. Trabzonspor'un Ganalı futbolcusu Ekuban ile Arnavutluk takımında oynayan kardeşi Joseph Ekuban dün birbirlerine rakip oldu.
STURRIDGE'YE ÖNLEM
Karadeniz devinin dünyaca ünlü yıldızı Sturridge, Tiran Partizani maçını bitiremedi. 22. dakikada attığı müthiş pasla Sörloth'a gol attıran İngiliz futbolcuyu rakipler sıkı markaja aldı. Sert müdahaleler sonrası sekmeye başlayan Sturridge'yi teknik direktör Hüseyin Çimşir 39. dakikada kenara aldı. Çimşir'in daha ciddi bir sakatlığı önlemek için böyle davrandığı belirtildi. Sturridge'nin yerine oyuna Obi Mikel dahil oldu.
BABASI İLE İZLEDİ
Sakatlığı nedeniyle kadroya yer almayan kaleci Uğurcan Çakır'ın dün sürpriz misafirleri vardı. 22 yaşındaki eldiven, Tiran Partizani maçını babası Mustafa Çakır ve Başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte izledi. Baba Çakır'ın Başkan Ağaoğlu ile sık sık pozisyonları değerlendirdiği görüldü.
- 11.1.2020
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Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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