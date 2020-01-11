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11 Ocak 2020, Cumartesi
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Erce devleşti

Erce devleşti

 Çakır'ın sakatlığı nedeniyle görev yapar dünkü maçta kalesinde devleşti.

Çakır'ın sakatlığı nedeniyle görev yapar dünkü maçta kalesinde devleşti. sınavında da görev yapan 25 yaşındaki eldiven, Partizani karşısında 4 net kurtarış yaptı ve herkese güven verdi.
  1. 11.1.2020
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