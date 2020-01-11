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11 Ocak 2020, Cumartesi
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Arslanboğa yönetecek

Arslanboğa yönetecek

Ziraat 16 Turu'nda oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu Perşembe günü 20.30'da oynanacak Trabzonspor-Denizlispor karşılaşmasını yönetecek.

Ziraat 16 Turu'nda oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu Perşembe günü 20.30'da oynanacak Trabzonspor-Denizlispor karşılaşmasını yönetecek. Fırtına, 1978 doğumlu hakem ile çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve 1 kez kaybetti.
  1. 11.1.2020
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