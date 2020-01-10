Trabzonspor - Partizan Tiran maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'e verilen arada ikinci yarı öncesi şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, hazırlık maçlarına devam ediyor. Antalya'da kamp dönemini geçiren bordo mavili ekibin hazırlık maçları, taraftarlarca merak ediliyor. Trabzonspor, son olarak Bursaspor karşılaşmasında oynadığı başarılı futbolla göz doldururken, çiçeği burnunda teknik direktör Hüseyin Çimşir, alkış toplamıştı... Peki Trabzonspor Partizan Tiran maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Ne zaman? İşte bu soruların yanıtı...
Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, Antalya'da gerçekleştirdiği yeni sezon kampı öncesinde 2. hazırlık maçına çıkıyor. Bordo mavililer, Arnavutluk kulübü Partizani Tiran ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.
SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
İlk hazırlık maçında Bursaspor ile golsüz berabere kalan bordo-mavililerde teknik direktör Hüseyin Çimşir'in, bugün saat 15.30'da başlayacak karşılaşmada ideale yakın bir 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. Maçı A Spor HD kalitesinde canlı olarak ekranlara getirecek.
HEDEF ÇİFTE KUPA
Ligde son düdükle birlikte sonucun resmileşeceğini belirten Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Sezon bittiği zaman ya da kupada da final maçının son düdüğü çaldığı zaman şampiyon belli olacak. Verilen bütün mücadele şampiyonluk ve kupanın kazanılması için ama sizinle birlikte diğer takımlar da aynı mücadeleyi veriyor. Şampiyonluk ile ilgili söylemleri rakiplere karşı biraz saygısızlık olarak nitelendiriyorum. Mücadelenizi verirsiniz, o mücadele sizi nereye taşır, o son düdükle ya da son hafta belli olacak bir yarış, bir mücadele. Biz de bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Hedefimize varmak için elimizden gelen her şeyi ortaya koyuyoruz" dedi.
BİR TRANSFER DAHA YAPABİLİRİZ
Ligin devre arasında transfer yapmanın zorluğuna dikkat çeken Başkan Ağaoğlu, şunları kaydetti: "Ndiaye'yi aldık ve bir transfer daha olabilir. 14 yabancı yabancı transferini de tamamlamış durumdayız. Bu 14 futbolcuyu oynatma ve kadroya alma şansınız yok. Trabzonspor'un da oynatamayacağı oyuncuları kadrosuna katma lüksü yok. Bu nedenle çözüm bulmamız gerek."
BİR SAVAŞA GİRDİK
Trabzonspor başkanlığının büyük bir sorumluluk olduğunu dile getiren Ağaoğlu, "Aile hayatımı, iş hayatımı, özel hayatımı, sosyal hayatımı etkiledi ama bu ağır bir görev ve sorumluluk. Trabzonspor camiası kolay bir camia değil. Yıllardır başarıyı arzulayan, başarıyı hedefleyen, başarıyı bekleyen bir camia. Bir savaşın içerisine girdiğiniz yerde o işin sonunu layıkıyla getirene kadar diğer konularda yapmış olduğunuz fedakârlıkların muhasebesini tutamazsınız. O yola çıktıysanız o yolun sonunu gerektiği şekilde görmek zorundasınız" diye konuştu.
DARILMA LÜKSÜMÜZ YOK
Ünal Karaman'ın görevden ayrılması sürecinde yaşananlarla ilgili de açıklama yapan Ağaoğlu şunları söyledi: "Bu görevi yapan insanlar için kırılma, darılma, gücenme, alınma, üzülme gibi şeyler söz konusu olmaz. Her şeyin kendi içinde bir gizliliği vardır, bir mahremiyeti vardır. Eleştiri, hakaret oluyor, farklı boyutlara taşınıyor, tehdit de oluyor. Bundan bir sene önce Trabzonspor iki önemli oyuncusuyla vedalaştığı zaman da bundan farklı şeyler olmadı. Çok samimi söylüyorum; hiç darılmadım, hiç de etkilenmedim, hiç kırılmadım."
SAKATLIKLAR BELİMİZİ BÜKTÜ
Takımın sakatlıklardan çok fazla etkilendiğini söyleyen Ağaoğlu şöyle devam etti: "Sakatlıklar diğer takımları da etkiledi. Biz biraz daha fazla hasar gördük. Sakatlıklar da bu oyunun bir parçası, bir gerçeği. Tabii ki olmasaydı çok farklı yerde olurduk. Sosa'nın sakatlığı ve 4-5 hafta oynamaması, Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı ve Ekuban'ın sakatlık sonrası hâlâ istenen performansı yakalayamaması ciddi anlamda güç kaybına neden oldu."
HÜSEYİN HOCA BİLİYOR
Takımdaki teknik direktör değişikliğini oyuncu değişikliğine benzeten Ağaoğlu, "Oyun içinde futbolcu değişikliği gibi düşünürsek çok da yanlış olmaz. Devam eden maçta oyuncu sahaya giriyor, bu da onun gibi bir şey. Takımın, camianın hiç yabancısı değil. Bu açıdan bakıldığı zaman hocamız Hüseyin Çimşir'in de çok zorlanacağını zannetmiyorum. Takımla birlikte iç içe olan bir insandı. Birinci yardımcı hocaydı" diye konuştu..
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Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Trabzonspor - Partizan Tiran maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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