MAÇ SONUCU Trabzonspor 1-0 Partizani MAÇ ÖZETİ
Süper Lig'e verilen arada ikinci yarı öncesi şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, hazırlık maçlarına devam ediyor. Antalya'da kamp dönemini geçiren bordo-mavili ekip, Arnavutluk temsilcisi Partizani Tiran ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer karşılaşmayı Sörloth'un golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Süper Lig şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, Arnavutluk temsilcisi FK Partizani ile karşı karşıya geldi.Karşılaşma, bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.Trabzonspor'un tek golü, dakikalar 22'yi gösterdiğinde Sörloth'tan geldi.
TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ: Erce, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, K. Ahmet, Sosa, A. Parmak, Ndiaye, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth
PARTIZANI TIRAN'IN İLK 11'İ: A. Hoxha, Idrizaj, Bitri, Bilali, Trashi, E. Çinari, Telushi, Romero, William Cordeiro, Brown, Bardhi
SÖRLOTH'UN GOLÜ (1-0)
HEDEF ÇİFTE KUPA
Ligde son düdükle birlikte sonucun resmileşeceğini belirten Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Sezon bittiği zaman ya da kupada da final maçının son düdüğü çaldığı zaman şampiyon belli olacak. Verilen bütün mücadele şampiyonluk ve kupanın kazanılması için ama sizinle birlikte diğer takımlar da aynı mücadeleyi veriyor. Şampiyonluk ile ilgili söylemleri rakiplere karşı biraz saygısızlık olarak nitelendiriyorum. Mücadelenizi verirsiniz, o mücadele sizi nereye taşır, o son düdükle ya da son hafta belli olacak bir yarış, bir mücadele. Biz de bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Hedefimize varmak için elimizden gelen her şeyi ortaya koyuyoruz" dedi.
BİR TRANSFER DAHA YAPABİLİRİZ
Ligin devre arasında transfer yapmanın zorluğuna dikkat çeken Başkan Ağaoğlu, şunları kaydetti: "Ndiaye'yi aldık ve bir transfer daha olabilir. 14 yabancı yabancı transferini de tamamlamış durumdayız. Bu 14 futbolcuyu oynatma ve kadroya alma şansınız yok. Trabzonspor'un da oynatamayacağı oyuncuları kadrosuna katma lüksü yok. Bu nedenle çözüm bulmamız gerek."
SAKATLIKLAR BELİMİZİ BÜKTÜ
Takımın sakatlıklardan çok fazla etkilendiğini söyleyen Ağaoğlu şöyle devam etti: "Sakatlıklar diğer takımları da etkiledi. Biz biraz daha fazla hasar gördük. Sakatlıklar da bu oyunun bir parçası, bir gerçeği. Tabii ki olmasaydı çok farklı yerde olurduk. Sosa'nın sakatlığı ve 4-5 hafta oynamaması, Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı ve Ekuban'ın sakatlık sonrası hâlâ istenen performansı yakalayamaması ciddi anlamda güç kaybına neden oldu."
- 10.01.2020
- Güncelleme: 10.01.2020 17:24
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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