Başkanımız karar verir
Karadeniz devinin file bekçisi Uğurcan Çakır, transfer iddiaları ile ilgili konuştu.
Karadeniz devinin file bekçisi Uğurcan Çakır, transfer iddiaları ile ilgili konuştu. 1.91'lik eldiven, "Ben de duyuyorum. Çok büyük kulüplerin beni izlemesinden mutlu oluyorum. Bu beni motive ediyor ama amacım Trabzonspor'a yardımcı olabilmek. Takım arkadaşlarımız için savaşmaktan mutluyum, gururluyum. Transfer başkanımızın ve hocamızın vereceği bir karar. Her Türk gencinin içinde vatan sevgisi vardır. Ben de öyleyim o yüzden kolumda Türk bayrağı dövmesi var" dedi.
ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ
Uğurcan Çakır, bir hafta içinde takımla çalışmalara başlayacağını müjdeledi. 23 yaşındaki eldiven, "İnşallah 1 hafta içerisinde takımla olacağım. İlk yarıda iyi puan topladığımızı düşünüyorum. Daha fazlasını yapabilirdik. Dersler çıkardık. Kariyerli, lider vasıflı oyunculara sahibiz. Bu durum işimizi kolaylaştırıyor. Bu yardımlaşma ile oynarsak önümüzde kimsenin duracağına inanmıyorum" açıklamasını yaptı.
- 10.1.2020
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Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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