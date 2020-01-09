Transferde sürpriz takas! Uğurcan Çakır ile Loris Karius... | Son dakika transfer haberleri - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
09 Ocak 2020, Perşembe
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Transferde sürpriz takas! ile ... | Son dakika haberleri

Transferde sürpriz takas! Uğurcan Çakır ile Loris Karius... | Son dakika transfer haberleri

Eklipse Sport Radio’de yer alan iddiaya göre; , için 'a " + para" teklif etti! Eğer bordo-mavililer bu teklifi kabul ederse, Uğurcan hemen İngiliz ekibine gidecek, Karius ise sezon sonu takım katılacak...

Ara döneminin açılmasıyla hareketlilik tam gaz devam ediyor...

İngiltere Premier Lig lideri bu kapsamda 'un başarılı file bekçisi için Karius'un da içinde yer aldığı bir teklif sundu. Liverpool'un aklı fikri Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır'da...

KARIUS TEKLİFİ
Premier Lig devi, Trabzonspor'a Uğurcan Çakır'ın bonservisi karşılığında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 'u teklif etti. Liverpool, Loris Karius'un dışında 10 milyon Euro'ya yakın bir bonservis de önerdi.

Uğurcan Çakır: Çok kaliteli bir hocaya sahibiz

UĞURCAN ÇAKIR KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Uğurcan Çakır, 1996 yılında dünyaya geldi. Genç kaleci futbol hayatına Yamanspor alt yapısı ile adım atmış ardından 2011 yılında 1461 Trabzon alt yapısına dahil olmuştur.

Daha sonra Trabzonspor takımı kadrosuna dahil olmuş 2014 yılında ise profesyonel sözleşme imzalamıştır.

2016 yılında bir sezon 1461 Trabzon takımında kiralık olarak forma giymiş tekrar Trabzonspor A Takım kadrosuna dönmüştür.Bugüne kadar 3 kez Türkiye U19, 2 kez Türkiye U20 ve 1 kez Türkiye U21 Milli Takım formalarını giyen genç kaleci Antalya doğumlu, aslen Trabzon Of'ludur. Koç burcudur. Boyu 1.91 cm, kilosu ise 78'dir. Kübra Ayyıldız ile evlidir.

  1. 09.01.2020
  2. Güncelleme: 09.01.2020 16:54
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