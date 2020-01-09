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09 Ocak 2020, Perşembe
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İdmanda da VAR

İdmanda da VAR

'un antrenmanlarında neşeli görüntüler ortaya çıkıyor. idmanda yapılan ısınma hareketleri sırasındaki yarışmada kaybeden takımın itirazı sonrası cep telefonundan çekilen görüntülere bakıldı.

'un antrenmanlarında neşeli görüntüler ortaya çıkıyor. idmanda yapılan ısınma hareketleri sırasındaki yarışmada kaybeden takımın itirazı sonrası cep telefonundan çekilen görüntülere bakıldı. Kaybeden takım, VAR incelemesi sonrasında yarışmayı kazanınca büyük sevinç yaşadı.

  1. 9.1.2020
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