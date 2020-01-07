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07 Ocak 2020, Salı
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Yusuf’a özel program

Yusuf’a özel program

maçında sakatlanan , kampında takımdan ayrı çalışacak. Bir süre bu şekilde çalışacak 21 yaşındaki oyuncunun daha sonra kendisini deneyeceği ve hissetmemesi durumunda takıma dahil edileceği dile getirildi.Yusuf'a özel program

maçında sakatlanan , kampında takımdan ayrı çalışacak. Bir süre bu şekilde çalışacak 21 yaşındaki oyuncunun daha sonra kendisini deneyeceği ve hissetmemesi durumunda takıma dahil edileceği dile getirildi.Yusuf'a özel program
  1. 7.1.2020
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