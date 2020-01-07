Örnek futbolcu Sörloth

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan satın alma opsiyonuyla kiralanan Alexander Sörloth, 26 maçta 15 gol ve 6 asistlik performans ortaya koymuştu. 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunan 23 yaşındaki golcüyle ilgili olarak açıklamada bulunan menajeri Mathieu Markaroglu, "Sörloth, sezon başında gol hedefini 20 olarak belirlemişti ama neredeyse ilk yarıdaki performansıyla bu sayıyı yakaladı. Herkes Sörloth'un maliyetini konuşuyor. Böyle düşük maliyetli ama yetenekli olan çok oyuncu var. Türkiye'de daha fazla olması gerekir" diye konuştu.

DEĞERİ FÜZE GİBİ FIRLADI

Süper Lig'in ilk yarısında skora en çok katkı sağlayan isim olan Alexander Sörloth'un yakaladığı başarılı performans piyasa değerine de yansıdı. Norveçli golcü, piyasa değerini 6 milyon euro'dan 10 milyon euro'ya yükselterek takımda en çok değer kazanan oyuncu oldu. Sörloth'u, değerini 6 milyondan 8 milyon euro'ya yükselten Uğurcan Çakır ve 400 binden 1.5 milyon euro'ya yükselten Yusuf Sarı takip etti.