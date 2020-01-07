Kontenjan sorunu
Ndıaye ile yabancı oyuncu sayısı 14'e yükselen Trabzonspor'da yönetim, yapılacak yabancı transferleri için kadroda yer açmaya çalışıyor. Kadrosunda Sturridge, Ekuban, Avdijaj, Sörloth, Nwakaeme, Ndiaye, Onazi, Obi Mikel, Sosa, Fernandes, Campi, Hosseini, Novak ve Pereira olmak üzere 14 yabancı bulunduran Fırtına'da yönetim, bazı isimlerle yollarını ayırmak durumunda.
- 7.1.2020
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Toplam 1
Yorum
ŞİMAL YILDIZI Jody Lukoki.......alın. yeni yattara olur.
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Belhanda'nın takımdaki geleceği belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Gülhan Belhanda ve Cagne gibi hayal kırıklığı yaşatan futbolcular bir transfer ayıbıdır, yazık kulübün paralarını heba edenlere.
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Trabzonspor'un kamp kadrosunda altyapı sürprizi! Tam 8 isim...
Toplam 1
Yorum
adı değmez kerem baykuş'ta ısrar edilmeli, çok iyi potansiyele sahip. TS cok kazanır
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