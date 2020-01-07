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07 Ocak 2020, Salı
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Kontenjan sorunu

Kontenjan sorunu

Ndıaye ile sayısı 14'e yükselen 'da yönetim, yapılacak yabancı transferleri için kadroda yer açmaya çalışıyor. , , Avdijaj, Sörloth, , Ndiaye, , , , , , , Novak ve olmak üzere 14 yabancı bulunduran Fırtına'da yönetim, bazı isimlerle yollarını ayırmak durumunda.

Ndıaye ile sayısı 14'e yükselen 'da yönetim, yapılacak yabancı transferleri için kadroda yer açmaya çalışıyor. , , Avdijaj, Sörloth, , Ndiaye, , , , , , , Novak ve olmak üzere 14 yabancı bulunduran Fırtına'da yönetim, bazı isimlerle yollarını ayırmak durumunda.
  1. 7.1.2020
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