Fırtına tam kadro
Antalya'da kampı firesiz başladı. Önceki yıllarda bazı oyuncuların kampa geç katılmasıyla yaşanan sorunlar bu sezon yaşanmazken tüm futbolcular kendilerine verilen sürede kamp kadrosuna dahil oldu. Oyuncuların bu tavrı teknik direktör Hüseyin Çimşir'i fazlasıyla memnun etti.
- 7.1.2020
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ŞİMAL YILDIZI Jody Lukoki.......alın. yeni yattara olur.
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Belhanda'nın takımdaki geleceği belli oldu!
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Gülhan Belhanda ve Cagne gibi hayal kırıklığı yaşatan futbolcular bir transfer ayıbıdır, yazık kulübün paralarını heba edenlere.
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Trabzonspor'un kamp kadrosunda altyapı sürprizi! Tam 8 isim...
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adı değmez kerem baykuş'ta ısrar edilmeli, çok iyi potansiyele sahip. TS cok kazanır
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