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07 Ocak 2020, Salı
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Fırtına tam kadro

Fırtına tam kadro

'da kampı firesiz başladı. yıllarda bazı oyuncuların kampa geç katılmasıyla yaşanan sorunlar bu sezon yaşanmazken tüm futbolcular kendilerine verilen sürede kamp kadrosuna dahil oldu. Oyuncuların bu tavrı 'i fazlasıyla memnun etti.

'da kampı firesiz başladı. yıllarda bazı oyuncuların kampa geç katılmasıyla yaşanan sorunlar bu sezon yaşanmazken tüm futbolcular kendilerine verilen sürede kamp kadrosuna dahil oldu. Oyuncuların bu tavrı 'i fazlasıyla memnun etti.
  1. 7.1.2020
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