Uğurcan da fiyat artırdı

Transfermarkt verilerinde kaleci Uğurcan Çakır'ın da fiyatı katlandı. Geçtiğimiz sezon 6 milyon euro olarak gösterilen değeri, 8 milyon euro şeklinde güncellendi. Hosseini, Hüseyin, Novak, Serkan Asan, A. Parmak, Fıratcan, Sörloth, Yusuf gibi isimler de yeni güncelleme sonrası değer kazandılar.