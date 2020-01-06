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06 Ocak 2020, Pazartesi
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hazırlıklarını kampında sürdürdü

Trabzonspor ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdürdü

'in hazırlıklarını 'da sürdüren , çalışmalarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmana sakatlığı bulunan , ve katılmadı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden çalışmalar, yarı sahada iki grup halinde yapılan maçla sürdü. Çalışmalar taktik idmanla tamamlandı.

Antrenmana sakatlığı bulunan , ve katılmadı. İzinli Donis Avdijaj da idmanda yer almazken, Yusuf Sarı takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Bordo mavililer hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenman ile devam edecek.

  1. 06.01.2020
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