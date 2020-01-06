Trabzonspor ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdürdü
Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmana sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır, Ahmet Canbaz ve Abdulkadir Ömür katılmadı.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden çalışmalar, yarı sahada iki grup halinde yapılan maçla sürdü. Çalışmalar taktik idmanla tamamlandı.
Antrenmana sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır, Ahmet Canbaz ve Abdulkadir Ömür katılmadı. İzinli Donis Avdijaj da idmanda yer almazken, Yusuf Sarı takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Bordo mavililer ikinci yarı hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenman ile devam edecek.
- 06.01.2020
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Trabzonspor'da Başkan Ağaoğlu'dan çifte transfer müjdesi
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ŞİMAL YILDIZI Jody Lukoki.......alın. yeni yattara olur.
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Belhanda'nın takımdaki geleceği belli oldu!
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Gülhan Belhanda ve Cagne gibi hayal kırıklığı yaşatan futbolcular bir transfer ayıbıdır, yazık kulübün paralarını heba edenlere.
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Trabzonspor'un kamp kadrosunda altyapı sürprizi! Tam 8 isim...
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adı değmez kerem baykuş'ta ısrar edilmeli, çok iyi potansiyele sahip. TS cok kazanır
Trabzonspor ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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