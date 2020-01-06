Teklif çok ama kalıyor
Daniel Sturridge, Trabzonspor'da sakat olmadığı maçlardaki verimi ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Aston Villa'dan sonra Marsilya da İngiliz yıldıza kanca attı.
Daniel Sturridge, Trabzonspor'da sakat olmadığı maçlardaki verimi ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Aston Villa'dan sonra Marsilya da İngiliz yıldıza kanca attı. Fransız ekibinin Valere Germain'i satarak Sturridge için kaynak oluşturacağı yazıldı. 30 yaşındaki yıldız çıkış yakaladığı Fırtına'da kalmak istiyor.
- 6.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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